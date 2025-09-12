Seyfettin Anıl Yaşar, Erokspor'da

Çaykur Rizespor'lu futbolcu Seyfettin Anıl Yaşar, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcusu Seyfettin Anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anıl'a sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.



Seyfettin Anıl, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Esenler Erokspor'a kiralanmıştı.



