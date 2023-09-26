Sevilla evinde gol oldu yağdı

İspanya La Liga karşılaşmasında Sevilla sahasında konuk ettiği Almeria'yı mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla evinde gol oldu yağdı
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26 Eylül 2023 22:04
İspanya La Liga 6. hafta karşılaşmasında Sevilla Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumunda ağırladığı Almeria'yı 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Youssef EN-Nesyri, 8. dakikada Dodi Lukebakio, 38. dakikada Suso, 51. dakikada Erik Lamela ve 90+2. dakikada Kike Salas kaydetti. Almeria'nın tek golünü penaltıdan 71. dakikada Luis Suarez attı.

Sevilla bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, bu sezonki 5. yenilgisini alan Almeria 2 puanla son sırada kaldı.

Sevilla bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Barcelona'ya konuk olurken, Almeria sahasında Granada'yı ağırlayacak.

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