Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.
Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.
En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE ALMAYA GİDİYOR!
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve bugün (salı) saat 14.00'te Sevilla'da olacak. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.
Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.
En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE ALMAYA GİDİYOR!
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve bugün (salı) saat 14.00'te Sevilla'da olacak. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.
🚨Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak. [Yağız Sabuncuoğlu] pic.twitter.com/SfHu1VoPWM
— Sporx (@sporx) July 23, 2024
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