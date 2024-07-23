Sevilla, En-Nesyri'yi resmen açıkladı: İstanbul'a geliyor

Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı. Faslı golcünün salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla, En-Nesyri'yi resmen açıkladı: İstanbul'a geliyor
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22 Temmuz 2024 10:04
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 10:09
Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE ALMAYA GİDİYOR!

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve bugün (salı) saat 14.00'te Sevilla'da olacak. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

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