UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sevilla, sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sevilla 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Youssef En Nesyri, 88. dakiakada Isco ve 90. dakikada Gonzalo Montiel attı.



Sevilla'da, Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, 90 dakika sahada kaldı.



Kopenhag'da Davit Khotcholava, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı. Kopenhag, 2 puanda kaldı.



Grubun son haftasında Sevilla, Manchester City deplasmanına gidecek. Kopenhag, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.



