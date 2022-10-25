Sevilla, Devler Ligi'nde siftah yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla, sahasında ağırladığı Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sevilla, Devler Ligi'nde siftah yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2022 21:40
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Sevilla, sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sevilla 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Youssef En Nesyri, 88. dakiakada Isco ve 90. dakikada Gonzalo Montiel attı.

Sevilla'da, Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, 90 dakika sahada kaldı.

Kopenhag'da Davit Khotcholava, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı. Kopenhag, 2 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Sevilla, Manchester City deplasmanına gidecek. Kopenhag, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ