Sertaç Şanlı: 'Saras'a sarılıp 'beraber çok kaybettik, bu sefer kazandık' dedim'

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunun ardından Sertaç Şanlı, Eurohoops'a konuştu.



Eurohoops'tan Buğra Uzar'ın mikrofonuna konuşan Sertaç Şanlı'nın kariyerinin ikinci EuroLeague şampiyonluğunun ardından verdiği röportajda öne çıkanlar şu şekilde:



Soru: Sertaç Şanlı bir kez daha EuroLeague şampiyonu cümlesini duymak neler hissettiriyor?



"Ben ne diyebilirim ki bu cümlenin üzerine. Her şey bu cümleyi duymak için. herkesin eline, koluna, yüreğine sağlık. Herkes sonuna kadar hak etti."



Soru: Bugüne kadar oynadığın takımlar arasında bu sezonki Fenerbahçe takımının yeri ne?



"Ben bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesi teker teker tebrik ediyorum tekrar. Şu an bu kupayı elimde tutmak en güzel duygu."



Soru: Şampiyonluk sonrası partide en çok kim dans eder?



"Partide büyük ihtimal en çok Saras dans eder. Bu partiyi sonuna kadar hak etti. Maç bittikten sonra ona sarılıp 'beraber çok kaybettik, bu sefer kazandık' dedim. Onun için o kadar mutluyum ki. Bu daha önce de olabilirdi. Bu seneye kısmetmiş. Hiç fark etmez, ne olursa olsun biz şu an EuroLeague şampiyonuz. Herkesin eline, koluna, yüreğine sağlık."