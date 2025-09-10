Sertaç Komsuoğlu'ndan Tedesco sonrası paylaşım!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirilmesinin ardından, yönetimden de dikkat çeken bir paylaşım geldi.



"SEN BEN YOK, FENERBAHÇE VAR"



Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Komsuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Sen ben yok, Fenerbahçe var… Yaşa Fenerbahçe."







📲 Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı: "Sen ben yok, Fenerbahçe var… Yaşa Fenerbahçe" pic.twitter.com/L8waEl1jtY



— Sporx (@sporx) September 9, 2025