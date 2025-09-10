09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Sertaç Komsuoğlu'ndan Tedesco sonrası paylaşım!

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, teknik direktör Domenico Tedesco sonrası yaptığı paylaşımda camiaya birlik mesajı verdi

Sertaç Komsuoğlu'ndan Tedesco sonrası paylaşım!
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirilmesinin ardından, yönetimden de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SEN BEN YOK, FENERBAHÇE VAR"

Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Komsuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sen ben yok, Fenerbahçe var… Yaşa Fenerbahçe."


