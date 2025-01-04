Serkan Özbalta: "Maçı 3 puanla bitirmeliydik"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Serkan Özbalta: 'Maçı 3 puanla bitirmeliydik'
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04 Ocak 2025 17:31
Ahlatcı Çorum FK'nın çalıştırıcısı Serkan Özbalta, konuk oldukları Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise maçta girilebilecek net pozisyonlara girdiklerini ama değerlendiremediklerini söyledi.

Sonraki maçlarda oyuncuların bu kadar cömert olmamalarını isteyen Özbalta, şunları kaydetti:

"Bazı haftalar gol kısırlığı yaşıyoruz. Özellikle son üç haftada girdiğimiz pozisyonlarda günümüzde değildik, bunu geliştirmemiz lazım. Ama öbür taraftan da oyuncuların mücadelesi ve istediklerimizi sahaya yansıtması açısından son derece memnunum. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı Şanlıurfaspor da maça ortak olmak istedi. Maçın 90 dakikasına baktığınızda, girdiğimiz pozisyonları değerlendirdiğinizde 3 puanla bitirmemiz gereken bir karşılaşmaydı, o anlamda biraz üzücü oldu bizim için. İlk 7'deki o makasın, bandın içinden çıkmamak istiyoruz, orada kalmak istiyoruz. Sezon sonu bittiğinde o ilk 7'nin içinde tekrar geçen yıl yaşadığımız sevinci ve mutluluğu, Çorum halkına, bizleri sevenlere tekrar armağan etmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah yolumuz aydınlık."

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