Serkan Özbalta: "Lider'e karşı zorlandık"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serkan Özbalta: 'Lider'e karşı zorlandık'
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16 Şubat 2025 00:35

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da oyuna iyi başladıklarını ancak erken gelen golle geriye düştüklerini dile getirdi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart görmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Özbalta, "11 kişiye karşı 10 kişi oynamak kolay olmuyor. Coşkulu, istekli bu seneki Kocaelispor. Taraftarı, yönetimi, futbolcuları kenetlenmiş, liginde lider takıma karşı oynamak gerçekten bizler açısından çok kolay olmadı." değerlendirmesinde bulundu. 

Kocaelisporlu oyuncuları ve taraftarları tebrik eden Özbalta, verdikleri mücadeleden dolayı kendi oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Özbalta, ligde ilk 7 arasında kalmak istediklerini sözlerine ekledi.


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