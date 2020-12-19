Serkan Asan: "Bu formayı giymek gurur verici"

Trabzonspor'un Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Serkan Asan açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Serkan Asan: 'Bu formayı giymek gurur verici'
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19 Aralık 2020 18:14
Trabzonspor'da Serkan Asan, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten genç oyuncu, "Bugün kazandığımız için takım olarak mutluyuz. Forma şansı bulduğumda değerlendirmek ve vazgeçilmez olmak istiyorum. Bu formayı giymek gurur verici. Her maç üstüne katmak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Devamı gelecek. İlk yarı pozisyon vermeden geriye düştük. İkinci yarıya daha hırslı ve daha fazla mücadeleyle devam ettik. Golü bulduk ve takıma ateşleyici bir güç oldu. Golü atınca kazanacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.


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