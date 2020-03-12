Serie A'da bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı

Futbol dünyasını da çok ciddi etkileyen koronavirüs salgınına İtalya'dan bir oyuncu daha yakalandı.Juventus'un defans oyuncusu'nin ardındanforması giyen 28 yaşındaki golcüi'nin de yapılan testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.Sampdoria'dan yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ve derhal karantina altına alındığı bildirildi.Konu hakkında konuşan Manolo Gabbiadini, "Benim de koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdiden çok fazla mesaj aldım. Bana yazan herkese teşekkür ediyorum. İyi olduğumu belirtmek isterim. Kurallara uyup evde kalıyorum. Her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.