Serie A'da bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı

İtalya Serie A'da 2. koronavirüs vakası: Sampdoria'nin golcüsü Gabbiadini'de koronavirüs tespit edildi.

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Serie A'da bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı
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12 Mart 2020 17:31
Futbol dünyasını da çok ciddi etkileyen koronavirüs salgınına İtalya'dan bir oyuncu daha yakalandı.

Juventus'un defans oyuncusu Daniele Rugani'nin ardından Sampdoria forması giyen 28 yaşındaki golcü Manolo Gabbiadini'nin de yapılan testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sampdoria'dan yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ve derhal karantina altına alındığı bildirildi.

Konu hakkında konuşan Manolo Gabbiadini, "Benim de koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdiden çok fazla mesaj aldım. Bana yazan herkese teşekkür ediyorum. İyi olduğumu belirtmek isterim. Kurallara uyup evde kalıyorum. Her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.

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