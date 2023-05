Sergio Rodriguez: 'Llull olunca böyle şeylerin yaşanacağını biliyoruz'

İspanyol devi Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiakos'u mağlup ederek 11. kez şampiyonluğa ulaştı. İspanyol ekibinde Sergio Rodriguez flaş açıklama yaptı.



Sergio Rodriguez yaptığı açıklamada, "Herkes için inanılmaz bir iki hafta oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Sadece Final Four'da yaptıklarımız için değil; buraya gelirken yaptıklarımız için de, her maç öncesi hazırlıklarımız için de, her antrenman için de " ifadelerini kullandı.



Llull için ise, "Takımızda Llull olunca böyle şeylerin yaşanacağını biliyoruz. Tekrar birlikte oynadığımız için çok mutluyuz. Onunla bu tarz çok fazla anım olduğu için şanslıyım." diye konuştu.



Rodriguez, Final Four MVP'si seçilen Walter Tavares için de "Avrupa'nın en dominant oyuncusu, ikamesi yok. Sakatlıklardan zarar gören bir takımı sırtladı." övgülerini kullandı.