Sergio Oliveira: 'Takım oyunu ile başardık'

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, Adana Demir maçı sonrası konuştu.



Sergio Oliveira yaptığı açıklamada, "Takım oyunu ile başardık! Bu maçta özellikle evimizde taraftarımızın önünde iyi tepki vermek ve olumlu bir sonuç almak çok önemliydi." dedi.



Ayrıca, "Zor bir rakibe karşı zorlu ve yoğun bir maçtı, sonuna kadar inandık. Teşekkürler Aslanlar." ifadelerini kullandı.





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