Sergio Oliveira: 'Son nefese kadar'

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Ümraniyespor galibiyeti sonraası paylaşım yaptı.



Sergio Oliveira yaptığı paylaşımda, "Son nefese kadar! Tebrikler çocuklar!" dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Bu takım ruhu her zaman daha iyi olmak için zorladığımız ve çok çalıştığımız anlamına geliyor. Bizi bu zafere iten inanılmaz atmosfer. Desteğiniz için çok teşekkürler, gözler şimdiden bir sonrakinde!" ifadelerini kullandı.





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