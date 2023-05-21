Sergio Llull: "İnanılmaz bir andı"

İspanyol devi Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiakos'u mağlup ederek 11. kez şampiyonluğa ulaştı. İspanyol ekibinde son saniye basketini atarak takımına zaferi getiren Sergio Llull flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergio Llull: 'İnanılmaz bir andı'
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21 Mayıs 2023 23:23
İspanyol devi Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiakos'u yenerek şampiyon oldu. İspanyol devinde son saniye basketini atarak takımına zaferi getiren Sergio Llull maçın ardından konuştu.

Sergio Llull karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı: "İnanılmaz bir andı. Koç ve takım arkadaşlarım bu gibi kritik anlarda bana güveniyorlar. Takımı galibiyete taşıdığım için çok mutluyum, zor bir şuttu. Moustapha Fall'ın üzerinden o şutu atmak çok zordu. Topla sağıma gidip ortaya girdim, sonrasında topu potaya fırlattım ve girdi. Kaçırsaydım muhtemelen Tavares ribaundu alacaktı, o yüzden rahattım. Çok mutluyum, takımımla gurur duyuyorum."

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