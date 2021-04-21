Sergen Yalçın'dan şampiyonluk için flaş açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan şampiyonluk için flaş açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk için flaş açıklama
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20 Nisan 2021 21:40
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Beraberliği değerlendiren Sergen Yalçın "Puan kayıpları olabilir. Sivasspor zor bir deplasman. Burada beraberlik planlarımız içinde vardı. Bu beraberlik önemli değil, geçen hafta kazanmamız gereken maçta puan kaybettik. Aboubakar'ı kaybettik. Larin'i keyfime çıkarmadım. Sakatlandı. Eleştiriler saçma oluyor." dedi.

"EN İYİSİ FIRAT AYDINUS'TU"

Maçın hakemi Fırat Aydınus'u öven Sergen Yalçın: "Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Müthiş bir maç yönetti." diye konuştu.

"BAZI OYUNCULARIMIZ..."

Bazı oyuncularını beğenmediğini söyleyen Sergen Yalçın "Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız bugün üretmekte çok geride kaldılar. Rakibimiz de maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı, 0-0 normal skordu. En iyi Fırat Aydınus'tu." açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Sakatlıklar ve şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Sergen Yalçın "Kimse şampiyonluk yarışından vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kim varsa onunla çıkarız. Kimse fazla heveslenmesin. Beşiktaş şampiyonluğun 1 numaralı adayı. Diğerleri 2., 3. olur." dedi.





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