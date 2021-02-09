Sergen Yalçın üç hocayı gönderdi

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon aldığı 3 galibiyette 3 hocanın takımdan gönderilmesine neden oldu.Süper ligin 13'üncü haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Erzurumspor maçının ardından Hüseyin Çimşir'in, 16'ıncı haftada Kayseri deplasmanında sarı-kırmızılı ekiple karşılaşan ve 2-0'lık galibiyetle Samet Aybaba'nın görevlerinden istifa etmelerine sebep olan Sergen Yalçın; önceki akşam oynanan ve 1-0'lık kazanılan Konyaspor maçının ardından teknik adam İsmail Kartal'ın kulübündeki görevinin sona ermesinde başrolü oynadı