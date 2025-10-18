Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"
Sergen Yalçın, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.
"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"
Sözlerine devam eden Yalçın, "Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var." diye konuştu.
Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
