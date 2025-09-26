Sergen Yalçın'ın yeni keşfi: Devrim Şahin

Beşiktaş'ın Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sol kanatta U19'dan A Takım'a alınan genç oyuncu Devrim Şahin görev yaptı.



Beşiktaş forması ile ilk heyecanını yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, performansıyla geleceğe dair umut verdi.



8 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ



Siyah-beyazlıların eski futbolcu ve antrenörlerinden rahmetli Vural Yılmaz tarafından Libadiye'de maç izlerken 8 yaşında keşfedildi. Çıktığı ilk deneme antrenmanında yeteneğini gösterdi ve altyapıya alındı.

Genç oyuncu zorluklar arasında büyüdü ama pes etmeyip futbola dört elle sarıldı. Yetenekli isim, fiziksel olduğu kadar mental açıdan da kuvvetli.Teknik direktör Sergen Yalçın'a yardımcısı'nün önerisiyle A Takım antrenmanlarına dahil edilen 18 yaşındaki kanat, Yalçın'ın da dikkatini çekip kısa sürede formayı sırtına geçirdi.Deneyimli teknik adam,sözleriyle oyuncusuna gelecek adına da mesaj vermiş oldu.

UYUMU HARİKA



Daha ilk top alışında hızını, her driplinginde gücünü, her pasında oyun zekasını ve tekniğini sahaya yansıtan genç yetenek, yönetime adeta "Boşuna transfer yapmışız" dedirtti.



Tecrübesizliğine rağmen takımdaki yıldız isimlerle özellikle Rafa Silva'yla uyumu harikaydı. Hocasının maç sonunda performansına övgülerde bulunduğu yetenekli oyuncuya bir müjde daha geldi. Sadece bir maçlığına kadroya alınan 18 yaşındaki oyuncunun performansı üzerine A Takımla çalışmalara devam etmesine karar verildi.



