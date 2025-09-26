26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Sergen Yalçın'ın yeni keşfi: Devrim Şahin

Beşiktaş'ta sol kanat yokluğunda bir anda kendisini ilk 11'de bulan Devrim Şahin, hızı, gücü, oyun görüşü ve tekniğiyle kendine hayran bıraktırdı.

calendar 26 Eylül 2025 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın yeni keşfi: Devrim Şahin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sol kanatta U19'dan A Takım'a alınan genç oyuncu Devrim Şahin görev yaptı.

Beşiktaş forması ile ilk heyecanını yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, performansıyla geleceğe dair umut verdi.

8 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Siyah-beyazlıların eski futbolcu ve antrenörlerinden rahmetli Vural Yılmaz tarafından Libadiye'de maç izlerken 8 yaşında keşfedildi. Çıktığı ilk deneme antrenmanında yeteneğini gösterdi ve altyapıya alındı.



Genç oyuncu zorluklar arasında büyüdü ama pes etmeyip futbola dört elle sarıldı. Yetenekli isim, fiziksel olduğu kadar mental açıdan da kuvvetli.

KÖPRÜLÜ ÖNERDİ, YALÇIN POTANSİYELİNİ GÖRDÜ

Teknik direktör Sergen Yalçın'a yardımcısı Ozan Köprülü'nün önerisiyle A Takım antrenmanlarına dahil edilen 18 yaşındaki kanat, Yalçın'ın da dikkatini çekip kısa sürede formayı sırtına geçirdi.

Deneyimli teknik adam, "Devrim, potansiyeli olan bir oyuncu. Bizi beklentiye sokuyor. Bazen genç oyunculara şans vermek lazım. Onların da bu şansı iyi değerlendirmesi lazım. Ben, Devrim'in bu şansı iyi kullandığını düşünüyorum. Takımımızda zaman zaman yer bulacaktır" sözleriyle oyuncusuna gelecek adına da mesaj vermiş oldu.

UYUMU HARİKA

Daha ilk top alışında hızını, her driplinginde gücünü, her pasında oyun zekasını ve tekniğini sahaya yansıtan genç yetenek, yönetime adeta "Boşuna transfer yapmışız" dedirtti.

Tecrübesizliğine rağmen takımdaki yıldız isimlerle özellikle Rafa Silva'yla uyumu harikaydı. Hocasının maç sonunda performansına övgülerde bulunduğu yetenekli oyuncuya bir müjde daha geldi. Sadece bir maçlığına kadroya alınan 18 yaşındaki oyuncunun performansı üzerine A Takımla çalışmalara devam etmesine karar verildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.