Sergen Yalçın'ın sabrı taştı: Abraham kararı

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi.
TAMMY ABRAHAM'A KESİK
Son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağına yerleşen Tammy Abraham, Samsunspor karşılaşmasında da beklentileri karşılayamayınca Sergen Yalçın'ın sabrını tüketti. İngiliz golcü, bir sonraki mücadelede yedek kulübesine çekilecek.
İLERİ UÇTA EL BİLAL TOURE
Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçında Abraham'a ilk 11'de yer vermeyip ileri uçta El Bilal Toure'yi tercih etmesi bekleniyor.
SEZON SONUNDA BONSERVİSİ ALINACAK
Beşiktaş, son 4 maçta 1 gol atan Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Siyah-beyazlılar sezon sonunda Roma'ya 13 milyon euro daha ödeyip İngiliz golcünün bonservisini alacak.
BU SEZON NE YAPTI?
İngiliz forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 10 gol atıp 2 asist yaparak toplam 12 gole katkı sağladı.
TAMMY ABRAHAM'A KESİK
Son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağına yerleşen Tammy Abraham, Samsunspor karşılaşmasında da beklentileri karşılayamayınca Sergen Yalçın'ın sabrını tüketti. İngiliz golcü, bir sonraki mücadelede yedek kulübesine çekilecek.
İLERİ UÇTA EL BİLAL TOURE
Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçında Abraham'a ilk 11'de yer vermeyip ileri uçta El Bilal Toure'yi tercih etmesi bekleniyor.
SEZON SONUNDA BONSERVİSİ ALINACAK
Beşiktaş, son 4 maçta 1 gol atan Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Siyah-beyazlılar sezon sonunda Roma'ya 13 milyon euro daha ödeyip İngiliz golcünün bonservisini alacak.
BU SEZON NE YAPTI?
İngiliz forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 10 gol atıp 2 asist yaparak toplam 12 gole katkı sağladı.