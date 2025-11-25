25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Sergen Yalçın'ın sabrı taştı: Abraham kararı

Beşiktaş, son maçlarda beklentileri karşılayamayan Tammy Abraham'ı yedek bırakarak ileri uçta El Bilal Toure'ye şans verme kararı aldı.

calendar 25 Kasım 2025 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 10:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın sabrı taştı: Abraham kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi.

TAMMY ABRAHAM'A KESİK

Son haftalarda performansıyla eleştirilerin odağına yerleşen Tammy Abraham, Samsunspor karşılaşmasında da beklentileri karşılayamayınca Sergen Yalçın'ın sabrını tüketti. İngiliz golcü, bir sonraki mücadelede yedek kulübesine çekilecek.


İLERİ UÇTA EL BİLAL TOURE

Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçında Abraham'a ilk 11'de yer vermeyip ileri uçta El Bilal Toure'yi tercih etmesi bekleniyor.

SEZON SONUNDA BONSERVİSİ ALINACAK

Beşiktaş, son 4 maçta 1 gol atan Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Siyah-beyazlılar sezon sonunda Roma'ya 13 milyon euro daha ödeyip İngiliz golcünün bonservisini alacak.

BU SEZON NE YAPTI?

İngiliz forvet, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 10 gol atıp 2 asist yaparak toplam 12 gole katkı sağladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.