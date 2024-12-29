Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kararı!

Beşiktaş'ta başkan adayları Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışırken, alternatif olarak Sinan Kaloğlu ve Serdar Topraktepe isimleri de öne çıkıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; X.com
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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kararı!
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29 Aralık 2024 09:34
Son güncelleme 29 Aralık 2024 10:06

Beşiktaş'ta seçilecek başkanın hocası da merak konusu. Adayların ikisi de Sergen Yalçın ismini işaret ediyor. Ancak Yalçın ise yaşanan kaos sürecine girmek istemiyor.

MAYIS'TA GÖREVE GELMEK İSTİYOR

Deneyimli hocanın mayısta yapılacak olan kongre sonrası göreve gelmek istediği biliniyor. Bu nedenle başkanlık seçiminin ardından hoca arayışı da başlayacak. "Bu süreci geçirmek adına yerli alternatiflerimiz var" diyen Hüseyin Yücel'in adayları arasında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a oynattığı cesur futbolla öne çıkan Sinan Kaloğlu isminin de yer aldığı ifade ediliyor.

B PLANI 

Camianın formasını giymiş isimlerden biri olan Kaloğlu'nun sezon sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Adalı ise Sergen Yalçın'ı ikna edemezse mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar devam etmeyi planlıyor.

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