Sergen Yalçın'ın antrenör ekibi büyük ölçüde hazır

Başkan Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından, Sergen Yalçın'ın geri dönüşü için adımlar atıldı ve başarılı hocanın yardımcıları da belli olmaya başladı.

Haber; Sabah
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Sergen Yalçın'ın antrenör ekibi büyük ölçüde hazır
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04 Ocak 2025 13:04
Beşıktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Olağanüstü genel kurulda rekor oyla göreve seçilen Başkan Serdal Adalı ayağının tozuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne yaptığı ziyaretlerin ardından teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçti.

Yurt dışında bulunan Sergen Yalçın'la birkaç kez telefon görüşmesi yaptı. Adalı ile Yalçın'ın hafta sonu bir araya gelmek için sözleştikleri belirlendi.

ANTRENÖR EKİBİ ŞEKİLLENİYOR

Adalı bu kritik görüşmede Yalçın'a hemen göreve başlaması için resmi teklifte bulunacak ve kendi şartlarını da masaya koyacak.

Sergen Yalçın'ın yardımcılarının büyük bölümü belli. Başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor.

TOPRAKTEPE İLE DEVAM

Serdar Topraktepe'nin ise yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor.
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