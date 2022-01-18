Sergen Yalçın: 'Genç oyuncu yapılanmasını ben yaptım'

beIN SPORTS yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile arasındaki konuşmayı anlattı.



Onay, "Sergen Yalçın ile geçen hafta içi konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Sergen Yalçın, bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, öz kaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım dedi. Önder Hoca'yı da getiren benim. Alt yapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. 3. sahayı takıma veren benim. Takımı Ümraniye'ye getiren, tesisleri açan, fitness salonunu açan, bütün bu planlamayı yapan benim dedi. Önce Rıdvan ve Ersin'i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelik bir planlamaydı. Serdar için, İlkhan için ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi dedi. Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz, bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı dedi. Mimarı benim demişti. Bu konuda biraz üzüntüsü var, kamuoyunda farklı algılandı, yorumlandı. Onun da bilinmesini istiyordu" ifadelerini kullandı.





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