Sergen Yalçın: 'Eksikliklerimiz bahane olmayacak'

Kasımpaşaspor ile pazar günü hem kendisi hem de ligin kaderi açısından önemli bir sınava çıkacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın bahaneleri olmadığını söyledi.



Deneyimli teknik adamın her sıkıntının bir çaresinin bulunacağını ve bu maçın öneminin birçok büyük maçtan da fazla olduğunu aktardığı ortaya çıktı.



Hem yardımcıları hem de futbolcularıyla Kasımpaşa maçı üzerinde değerlendirmeler yapan tecrübeli teknik adamın, "Bu takımda hemen hemen herkes şans buldu ve forma giydi. İsimler değişse de bizim oyun anlayışımız değişmedi ve değişmemeli de. O nedenle maça çıktığımızda eksiklikler bizim için bahane olmayacak. Rakiplerin puan kaybedebilecekleri bir haftada biz mutlaka kazanmak zorundayız. Bu bizim için bir fırsat haftası. Aynı şekilde Aytemiz Alanyaspor maçı da bizim için fırsat haftası" diye konuştuğu bildirildi.



Ayrıca idman sonrasında futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen Yalçın 6 as oyuncudan faydalanamayacaklarını belirtirken "Kadromuzdaki Covid, sakatlık ve cezalı oyuncular olması planlarımızı bozdu. Ama futbol 11 kişi ile oynanıyor. Biz her zaman B planımız hazır tutarız. Sistemimizi en iyi şekilde uygulayıp 3 puanı alacağız" dedi. Kocadağ ise tribünlerinde yakın zamanda açılması için müracaat ettiklerini belirtirken "Beşiktaş taraftarı ile daha hırslı ve tempolu oynarken rakibi baskı altına alıyor" ifadelerini kullandı.



Üç puandan fazlası



Fikstürün bazı yerlerinde kazanılan üç puanların üç puandan da öte bir şey olduğunu da ifade eden Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının da böyle bir takvime denk geldiğini söyledi. Teknik Direktör Yalçın bu nedenle Kasımpaşa ve A.Alanyaspor mücadelelerini birbirinden ayrı tutmayarak mental ve fizik olarak tüm takımı bu iki maç üzerinden hazırlıyor.