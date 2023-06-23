Sergen Yalçın'dan sonra Hikmet Karaman!

Laurentiu Reghecampf ile yollarını ve Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdüren, sözleşme üzerinde henüz anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'de gündeme Türkiye'den bir isim daha geldi.



Sportinfo.az'ın son dakika olarak verdiği özel habere göre, Azerbaycan Premier Lig'ini geçen sezon 3. sırada tamamlayan Neftçi Bakü, teknik direktör Hikmet Karaman ile temas kurdu.



Türkiye'de birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik adam Hikmet Karaman, Neftçi Bakü'de yeni bir aday olarak öne çıktı.



Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarova, Hikmet Karaman'ın Neftçi Bakü'nün gündeminde olduğunun altını çizerken, görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Müzakereler henüz başlangıç aşamasında, ancak sürecin uzun sürmeyeceği vurgulandı.



Yeni sezon hazırlıklarına üç gün önce başlayan Neftçi Bakü, bir an önce yeni teknik direktörüyle anlaşmak istiyor.



Öte yandan Neftçi Bakü, Rusya'nın St.Petersburg kentinde Fenerbahçe'nin de katılacağı özel turnuvada yer alacak.





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