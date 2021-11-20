Sergen Yalçın'dan oyuncularına "Sözünüzü tutun"

Devre arasına kadar seri galibiyetlerle takımı toparlamayı hedefleyen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından kendisine verdikleri sözü tutmalarını talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına 'Sözünüzü tutun'
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20 Kasım 2021 13:35
Son 6 resmi maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta kritik dönem başlıyor. Devre arasına kadar seri galibiyetlerle takımı toparlamayı hedefleyen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından kendisine verdikleri sözü tutmalarını istedi.

Milli arada futbolcularla yaptığı görüşmede kendisine, "Sorun tamamen bizden kaynaklı, kendimizi affettireceğiz" diyen oyuncularına Alanya maçı öncesi verdikleri bu söz hatırlatıldı.

Yalçın, taraftara bir özür borçları olduğunu belirterek, "Gereğini yapın, galibiyetle dönelim" ifadelerini kullandı

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlıların, bugünkü kritik sınavında 4 isim forma giymeyecek. Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı beğeni ve paylaşımlardan dolayı Fabrice N'Sakala takımdan ayrı tutulurken, oyuncuya Alanyaspor maçı sonrası kadro dışı bildirimi yapılacak. Michy Batshuayi ve Salih Uçan ise hastalıkları dolayısıyla kadroya dahil edilmedi. Gökhan Töre'nin de ayağında ağrıları olduğu için 21 kişilik kafilenin dışında kaldığı ifade edildi. 


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