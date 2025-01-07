Sergen Yalçın'dan kardeşinin sağlık durumu için açıklama

Teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgili bir açıklama yaptı.
Yalçın, geçtiğimiz günlerde hastalığını nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.
Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile geçtiğimiz pazar günü görüşme yapan Sergen Yalçın, kardeşinin hastalığı nedeniyle Beşiktaş'ı geri çevirmişti
GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI
Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamıştı.
Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yanii çok konsanstre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim." demişti.
"BEN KİMSEYİ BEKLETMEDİM"
Kardeşinin tedavisine değinen Yalçın, "Ben, kimseyi bekletmedim. Kardeşim, 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir." sözlerini sarf etmişti.
"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM"
Sergen Yalçın ayrıca, "Kimseye de hesap verecek falan değilim bu konuyla ilgili. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Yanlış değerlendirme yapmasınlar." ifadelerini kullandı ve "Kolay değil tabii. Aile her şeyden önemlidir. Böyle bir durum biz de beklemiyorduk. Süreç daha normal gider diye bekliyorduk ama bir anda çok ani bir şey geldi başına. Bana söz verdi 'düzeleceğim' diye. İnşallah." demişti.
"SIKINTILI BİR SÜREÇ OLMASA FARKLI OLABİLİRDİ"
Deneyimli teknik direktör son olarak, "Ben hiçbir zaman 'geliyorum' demedim kimseye. Hiçbir zaman da peşin konuşmadım. Ben sadece pazar günü başkanla görüşeceğimizi söyledim, o kadar. Başka hiçbir şey söylemedim. Gerçekten bu kadar sıkıntılı bir süreç olmasaydı durum belki de farklı olabilirdi ama şu anda düşünmem gereken tek şey ailem. Kafayı başka yere kaydırmam çok zor şu anda." ifadelerini kullanmıştı.
Yalçın, geçtiğimiz günlerde hastalığını nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.
Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEDİ
Sergen Yalçın: "Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." pic.twitter.com/iiDFWYP1SE
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) January 7, 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile geçtiğimiz pazar günü görüşme yapan Sergen Yalçın, kardeşinin hastalığı nedeniyle Beşiktaş'ı geri çevirmişti
GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI
Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamıştı.
Ekol TV'de konuşan Yalçın, "Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yanii çok konsanstre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim." demişti.
"BEN KİMSEYİ BEKLETMEDİM"
Kardeşinin tedavisine değinen Yalçın, "Ben, kimseyi bekletmedim. Kardeşim, 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir." sözlerini sarf etmişti.
"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM"
Sergen Yalçın ayrıca, "Kimseye de hesap verecek falan değilim bu konuyla ilgili. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Yanlış değerlendirme yapmasınlar." ifadelerini kullandı ve "Kolay değil tabii. Aile her şeyden önemlidir. Böyle bir durum biz de beklemiyorduk. Süreç daha normal gider diye bekliyorduk ama bir anda çok ani bir şey geldi başına. Bana söz verdi 'düzeleceğim' diye. İnşallah." demişti.
"SIKINTILI BİR SÜREÇ OLMASA FARKLI OLABİLİRDİ"
Deneyimli teknik direktör son olarak, "Ben hiçbir zaman 'geliyorum' demedim kimseye. Hiçbir zaman da peşin konuşmadım. Ben sadece pazar günü başkanla görüşeceğimizi söyledim, o kadar. Başka hiçbir şey söylemedim. Gerçekten bu kadar sıkıntılı bir süreç olmasaydı durum belki de farklı olabilirdi ama şu anda düşünmem gereken tek şey ailem. Kafayı başka yere kaydırmam çok zor şu anda." ifadelerini kullanmıştı.