Sergen Yalçın: 'Biraz şans, biraz beceri!'

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Sergen Yalçın, "Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde kazanmak isterdik, en azından puan almak isterdik. Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı bir gol, onun neticesinde ilk yarıda pozisyonlarımız var. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.



Girdikleri pozisyonları neden değerlendiremedikleri sorulan Yalçın, "Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunum İnşallah Antalyaspor'un kendi hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ederiz" dedi.



BASIN TOPLANTISI



Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta bekledikleri gibi bir oyunun sergilendiğini söyledi.



Çok dengeli bir oyun olduğunu ifade eden Yalçın, rakibin Szymanski ve Ferdi gibi oyunculara karşı önlem aldıklarını ve bu konuda başarılı olduklarını kaydetti.



Karşılaşma başında buldukları pozisyonlar olduğunu anlatan Yalçın, "İlk yarıda gol bulabilirdik. Oyuna rakibe vermedik. Oyunun tamamında karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesinden, istek ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık." değerlendirmesinde bulundu.



Cengiz Ünder'in bireysel becerisinin rakibe avantaj getirdiğini aktaran Yalçın, "İkinci yarıda bu avantajı kullandılar. Son 25 dakika baskı yaptık. Skoru eşitleyebilirdik. Skor istediğimiz gibi olmadı ama oyuncularımın performansından, oyundan, isteklerinden memnunum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.



