Seren Ay Çetin, gözünü gümüş kemere dikti

Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, 13 Mayıs Cuma günü WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemer maçındaki rakibi Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek kemerin sahibi olacağına inandığını söyledi.



Florya'da bir restoranda iki boksörün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Seren Ay Çetin, beklediği günün geldiğini belirterek, "Bu maça çok güzel hazırlandık. Çok güzel bir kamp sürecinden geçtim ve yarın herkes şampiyonu tanıyacak. Eva iyi boksör, kendisine saygı duyuyorum. Hayalini kurduğum federasyonun şampiyonluklarını iki kez yaşamış. Ben de bu yüzden kendisini seçtim. Eva Voraberger'i mağlup ettiğimde dünya yaklaşan tehlikenin, yani benim farkıma varacak." dedi.



İstanbul'da bir ilki başaracağını vurgulayan 24 yaşındaki Seren, "Kemer tabii ki bana gelecek. Maçın bu yüzden İstanbul'da olması benim için çok önemli. Kendi evimde bir ilki ve daha fazla da ilkleri başaracağım. Önce bu kemere sahip olacağım sonra defalarca üst üste altın sahibi olacağım. Beni izleyin ve profesyonel boks nedir, nasıl yapılır herkes görsün." ifadelerini kullandı.



Kemeri ülkesine götürmek istediğini belirten Eva Voraberger ise "Rakibime saygı duyuyorum ama İstanbul'a gezmek için gelmedim. Döndüğümde kemer ülkeme gelecek. Seren Ay da iyi bir dövüşçü. Yarın akşam müthiş bir gece olacak beni izlemeye devam etsinler." diye konuştu.



Seren Ay Çetin, WBC'de 2 kez dünya şampiyonu olan "Golden Baby" lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile yarın Caferağa Spor Salonu'nda ringe çıkacak.





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