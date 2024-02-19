Serdar Dursun'un hayali gerçek oldu

Fenerbahçe'de 2021 yılında Dzeko ile çektirdiği fotoğrafı 'Çift forvet' notuyla paylaşan Serdar Dursun 2024'te hayaline ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Dursun'un hayali gerçek oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2024 13:51
'Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz' sözü gerçeğe dönüştü... 2021 yılında tatil yaptığı otelde Edin Dzeko ile karşılaşan Serdar Dursun, Boşnak mevkiidaşı ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp "4-4- 2 çift forvet" notunu düşmüştü.

Bu paylaşımdan 3 yıl sonra Dzeko, Fenerbahçe'ye geldi ancak Serdar Dursun Karagümrük'ün yolunu tuttu. Ara transferde yeniden sarı-lacivertli takıma dönen Serdar'ın 3 yıl önce kurduğu hayal de gerçeğe dönüştü.

Rize deplasmanının ikinci yarısında Fenerbahçe, Serdar Dursun-Dzeko'dan oluşan çift forvetle sahadaydı. Önce Serdar beraberlik golünü attı. Ardından Dzeko skoru 2-1'e getirdi.

Serdar'ın 2021'de yaptığı paylaşım sosyal medyada yeniden gündeme otururken, "Kahin misin be kardeşim. Sende ne öngörü varmış öyle" yorumları yapıldı.

İşte Serdar Dursun'un o paylaşımı;



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery