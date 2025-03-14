Serdar Dursun'un golünü attı, İsmail Kartal'ın serisi sürdü!

İran Ligi'nde Persepolis, Malavan'ı ağırladığı maçı kazandı. Serdar Dursun skoru belirleyen golü attı. İran Ligi'nde kaybetmeyen İsmail Kartal ise 6. lig maçında 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Serdar Dursun'un golünü attı, İsmail Kartal'ın serisi sürdü!
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14 Mart 2025 20:31
İran Ligi'nde 23. hafta maçında İsmail Yüksek yönetimindeki Persepolis, Malavan'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Persepolis oldu.

Persepolis'e galibiyei getiren golleri 16. dakikada Ali Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Serdar Dursun, İran Ligi'ndeki 5. maçında 3. golünü attı.

İsmail Kartal yönetiminde hiç kaybetmeyen ve 6. lig maçında 4. kez kazanan Persepolis puanını 47'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlikk koltuğuna oturdu.

Persepolis, milli aranın ardından 29 Mart tarihinde alt sıralarda yer alan Shams Azar'a konuk olacak.

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