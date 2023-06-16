Serdar Dursun'a iki talip!

PAOK ve Darmstadt, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a iki talip!
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16 Haziran 2023 20:31
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda teknik direktör Jorge Jesus'un çok fazla kullanmadığı Serdar Dursun'a iki talip birden çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yunanistan'dan PAOK ve Almanya'dan Darmstadt'ın milli futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

İki kulübün, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon 26 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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