Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor!

Fenerbahçe'nin lig başlamadan önce görüşme yapmak üzere izin verdiği ancak herhangi bir kulüple anlaşamayan Serdar Aziz ile yola devam edilmeyecek. Deneyimli stoperin kariyerine İstanbul'da sürdürmesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor!
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28 Şubat 2025 10:16
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar sezon sonunda ayrılacak.

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin başında 34 yaşındaki futbolcuya transfer için izin vermiş ancak Serdar Aziz, herhangi bir takımla anlaşamamasının ardından takımda kalmıştı.

Devre arası transfer döneminde de Fenerbahçe'de kalan Serdar Aziz'in, sarı-lacivertliler ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'den talipleri olan deneyimli stoperin kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.

2019 yılının ara transfer döneminde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Aziz, sarı-lacivertli forma altında 135 maça çıktı ve 11 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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