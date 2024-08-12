Serdar Aziz'e sürpriz teklif: Katar

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'e Katar'dan teklif geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Aziz'e sürpriz teklif: Katar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2024 17:09
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'in yeni adresi belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiğini açıkladığı tecrübeli stoper Katar'dan teklif geldi.

Haberde; Katar Ligi yönetiminin, Serdar Aziz'in ligde oynamasını onayladığı ve oyuncunun temsilcisi Katar kulüpleriyle sözleşme görüşmelerine başladığı ifade edildi.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery