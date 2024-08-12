Serdar Aziz'e sürpriz teklif: Katar

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'in yeni adresi belli oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiğini açıkladığı tecrübeli stoper Katar'dan teklif geldi.
Haberde; Katar Ligi yönetiminin, Serdar Aziz'in ligde oynamasını onayladığı ve oyuncunun temsilcisi Katar kulüpleriyle sözleşme görüşmelerine başladığı ifade edildi.
20 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiğini açıkladığı tecrübeli stoper Katar'dan teklif geldi.
Haberde; Katar Ligi yönetiminin, Serdar Aziz'in ligde oynamasını onayladığı ve oyuncunun temsilcisi Katar kulüpleriyle sözleşme görüşmelerine başladığı ifade edildi.
20 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.