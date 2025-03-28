Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye derbi çıkarması!

Dolmabahçe'de yarın oynanacak Galatasaray derbisi Beşiktaş açısından özellikle psikolojik açıdan büyük önem taşıyor.Şampiyonluk yarışına havlu atan, 3'üncülük hedefinin de 7 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar sahasındaki sezonun son derbisinden zaferle ayrılıp, taraftarının yüzünü biraz olsun güldürmek istiyor.Diğer taraftan da Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan gerginlik var. Uzun süredir derbiye yabancı hakem isteyen Beşiktaş, Yasin Kol'un atanmasıyla ayaklanmıştı. Başkan Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok sert ifadeler kullandı, kararların Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talepleri doğrultusunda alındığını iddia etti.Bu açıklamalar sonrası Serdal Adalı soluğu Ümraniye'de aldı. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Adalı, karşılaşmanın önemini vurguladı. Başkan,ifadelerini kullandı.