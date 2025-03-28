Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye derbi çıkarması!

Galatasaray maçının haksızlıklara yanıt vermek için büyük fırsat olduğunu vurgulayan Serdal Adalı, "Ortaya koyacağımız futbol ve alacağınız galibiyetle herkese Beşiktaş'ın gerçek gücünü gösterin" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye derbi çıkarması!
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28 Mart 2025 10:08
Son güncelleme 28 Mart 2025 10:19
Dolmabahçe'de yarın oynanacak Galatasaray derbisi Beşiktaş açısından özellikle psikolojik açıdan büyük önem taşıyor.

Şampiyonluk yarışına havlu atan, 3'üncülük hedefinin de 7 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar sahasındaki sezonun son derbisinden zaferle ayrılıp, taraftarının yüzünü biraz olsun güldürmek istiyor.

YASİN KOL'UN ATANMASI ÇILDIRTTI

Diğer taraftan da Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan gerginlik var. Uzun süredir derbiye yabancı hakem isteyen Beşiktaş, Yasin Kol'un atanmasıyla ayaklanmıştı. Başkan Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok sert ifadeler kullandı, kararların Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talepleri doğrultusunda alındığını iddia etti.

"BEŞİKTAŞ'IN GERÇEK GÜCÜNÜ GÖSTERELİM!"

Bu açıklamalar sonrası Serdal Adalı soluğu Ümraniye'de aldı. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Adalı, karşılaşmanın önemini vurguladı. Başkan, "Beşiktaşımıza büyük haksızlıklar yapılıyor. Yönetim olarak biz, bununla saha dışında mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Sizlerden isteğim iyi futbol ve galibiyet. Beşiktaş'ın gerçek gücünü herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.  

 
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