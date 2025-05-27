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Serdal Adalı'dan Solskjaer'e mesaj: "İşin bahane üretmek değil!"

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in maç sonunda yaptığı açıklamalar Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı kızdırdı. Serdal Adalı maç sonunda teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 27 Mayıs 2025 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 08:43
Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Solskjaer'e mesaj: 'İşin bahane üretmek değil!'
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Dolmabahçe'de uzatma dakikalarında yenen golle Rizespor'a mağlup olan Beşiktaş'ta, Avrupa kupalarına doğrudan katılım hedefi olan üçüncülük tehlikeye girdi. Maç sonrası basına yaptığı açıklamalarla teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Başkan Serdal Adalı'nın tepkisini çekti.

Başkan Adalı'nın karşılaşma sonrası Norveçli çalıştırıcıyla bire bir bir görüşme gerçekleştirdiği ve ilk kez sert bir dille uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"BAHANE ÜRETME, ÇÖZ!"

Görüşmede Adalı'nın, "Senin görevin medyada bahaneler üretmek değil, çözümler ortaya koymak! Taraftar ve camia artık somut adımlar bekliyor. Yarını beklemeden hemen, şu andan itibaren yeni sezonun planlamasına başlayın. Kadro yapılanması dahil her detayı organize edin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SOLSKJAER NE DEMİŞTİ?

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Ocak ayında istediğimiz transferleri gerçekleştiremedik. Oyuncularım mücadele etti, ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Şu an elimizdeki kadro bu. Her maçı kazanabilecek bir takım kurmak istiyoruz. Ancak mali olarak sıkıntılı bir dönemde göreve geldim. Şampiyonluk elbette gelecek ama bunun zamanını şu anda kestiremiyorum" ifadelerini kullanmıştı. 


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