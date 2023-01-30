Şenol Güneş'ten Ghezzal ve Josef kararı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında salı günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.



Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.



Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.



Ghezzal ve Josef oynayamayacak



Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.



Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.



Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.



Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.



3 oyuncu ceza sınırında



Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.



İki takım arasında 14. randevu



Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.



Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.



Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.





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