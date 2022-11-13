Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a özel görev

Beşiktaş'ın yükselen değeri Cenk Tosun, Antalyaspor maçına da ilk 11'de başlayacak. Şenol Güneş'in gelişiyle gollerine başlayan Cenk, milli takım kampı öncesi iyi bir performans göstermek istiyor.



Cenk, Antalya karşısında her ne kadar kanatta maça başlasa da gizli forvet görevi görecek.



Şenol Güneş, Cenk'in sık sık ceza alanı içine girmesini ve Redmond'un atacağı toplarla arka direkte golle buluşmasını istiyor. Beşiktaş, hafta içinde de bu hücum varyasyonlarına çalıştı.





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