Şenol Güneş: "Nasıl bir takım olduğumuzu gösterelim"

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi oyuncularını uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Nasıl bir takım olduğumuzu gösterelim'
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15 Eylül 2024 10:56
Son güncelleme 15 Eylül 2024 11:25
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçı öncesi oyuncularını moral depoladı ve takıma büyük bir motivasyon sağladı.

"AYAĞA KALKMA ZAMANI GELDİ"

Trabzonspor'a 11 yıl sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, Süper Lig'e geri dönüşündeki ilk maçında, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a rakip olacak. Kendi ismini taşıdığı komplekste bordo-mavili takımın başında ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ayağa kalkma zamanı geldiğini belirterek, "Nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterilim" dediği öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Edin Visca, Bardhi, Mislav Orsic, Simon Banza.


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