Şenol Güneş: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız'

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.
Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
Konyaspor ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Üç, dört günde bir maç oynadığınızda, fiziksel hazırlanmak yerine, mental ve taktik olarak hazırlanmalısınız. Konyaspor büyük bir camia. Recep Uçar gibi çalışkan bir hocaları var. Etkili oyuncuları var. Bulundukları yer onları rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. " dedi.
"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Kazanmak istediklerini söyleyen deneyimli hoca, " Kayıp puanları geri getiremeyiz, deplasmanda kazanamayan takımız. Moral hanesinde eksiklerimiz var. Bugün kazanmak için sahaya çıkacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Hava, saha koşulları ve rakibin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadeleri kullandı.
Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
Konyaspor ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Üç, dört günde bir maç oynadığınızda, fiziksel hazırlanmak yerine, mental ve taktik olarak hazırlanmalısınız. Konyaspor büyük bir camia. Recep Uçar gibi çalışkan bir hocaları var. Etkili oyuncuları var. Bulundukları yer onları rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. " dedi.
"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Kazanmak istediklerini söyleyen deneyimli hoca, " Kayıp puanları geri getiremeyiz, deplasmanda kazanamayan takımız. Moral hanesinde eksiklerimiz var. Bugün kazanmak için sahaya çıkacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Hava, saha koşulları ve rakibin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadeleri kullandı.