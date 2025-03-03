Şenol Güneş: "Kazanmak için sahaya çıkacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız'
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03 Mart 2025 15:35
Son güncelleme 03 Mart 2025 15:43
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. 

Konyaspor ile ilgili konuşan Şenol  Güneş, "Üç, dört günde bir maç oynadığınızda, fiziksel hazırlanmak yerine, mental ve taktik olarak hazırlanmalısınız. Konyaspor büyük bir camia. Recep Uçar gibi çalışkan bir hocaları var. Etkili oyuncuları var. Bulundukları yer onları rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. " dedi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Kazanmak istediklerini söyleyen deneyimli hoca, " Kayıp puanları geri getiremeyiz, deplasmanda kazanamayan takımız.  Moral hanesinde eksiklerimiz var. Bugün kazanmak için sahaya çıkacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Hava, saha koşulları ve rakibin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadeleri kullandı.

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