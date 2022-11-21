Şenol Güneş'in yeni adresi: Ümraniye

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de Dünya Kupası arası verilmesi sonrasında takıma 9 günlük izin vermişti.



Neredeyse tüm oyuncular bu süreyi yurt dışında tatillerde değerlendirirken Güneş İstanbul'dan ayrılmadı. Tecrübeli teknik adam tesislerde ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor.



Usta çalıştırıcının özellikle savunma konusunda çalışmalar yaptığı ve takımın bu sezonki maçlarını tekrar izlediği gelen haberler arasında.



Öte yandan Beşiktaş iznin ardından perşembe günü çalışmalarına başlayacak. Ay sonuna kadar İstanbul'da hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş ardından Antalya'ya gidecek.



Şenol Güneş özellikle Antalya kampında takımı taktiksel anlamda yoğun bir çalışma temposuna sokacak.





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