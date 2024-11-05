Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki en kötü günleri

Teknık direktör Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında daha önceki görev yaptığı dönemlerinde elde ettiği başarılı performansları bu sezon tekrarlayamadı.
11 yıl sonra yuvasına dönen tecrübeli hoca, Karadeniz devindeki en kötü sezon başlangıcını yaptı. Bordo mavililer, 72 yaşındaki çalıştırıcı ile çıktığı ilk 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 2 defa mağlup oldu. Bu periyotta 10 puan topladı.
Bu performans, Şenol Güneş'in Trabzonspor'da daha önceki dönemlerinde ulaştığı seviyenin oldukça gerisinde kaldı.
SERİ SONA ERDİ
Karadeniz devi, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmıyordu. Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Fırtına, F.Bahçe'ye kaybederek seriyi sürdüremedi.
ŞENOL GÜNEŞ'LE 8 HAFTALAR
1-1988-89 sezonunun 5. haftasında takımın başına gelen Şenol Güneş, ilk 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik almış ve 2 mağlubiyet yaşamıştı. Söz konusu dönemde 14 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.
2-1993-94 sezonunda yine 5. haftada takımın başına geçen Şenol Güneş, 4 galibiyet, 2 beraberlik almış, 2 kez kaybetmişti. 14 puan toplamış ve bordo mavilileri üst sıralara doğru tırmanışa geçirmişti.
3-2004-05 sezonu 15. haftasında bir kez daha işbaşı yapan Şenol Güneş, ilk 8 maçta 6 galibiyet almış ve 2 kez kez yenilmişti. Bu kez 18 puan toplamış, oldukça başarılı bir döneme imzasını atmayı başarmıştı.
4-2009-10 sezonunda ise yine 15. haftada göreve gelen Şenol Güneş, ilk 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik almış ve kez sadece 1 mağlubiyetle 16 puan toplamıştı. Yine oldukça başarılı olmuştu.
5-Bu sezon ligin 3. haftasında göreve gelen Şenol Güneş, 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo mavili hoca bu dönem 10 puan toplayarak önceki sezonların gerisinde kaldı.
KONGRE TARİHİ BELLİ
Kulüpte, Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu. Trabzonspor, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaz ise aynı gündemle 30 Kasım 2024- 1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacağını duyurdu
MORALLER İYİCE BOZULDU
Süper Lig'de 11'inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da hem moraller bozuk hem de karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı yenilgi sonrası sahasında galip gelerek moral bulmak isteyen bordo-mavililer iki maç üst üste kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.
11 yıl sonra yuvasına dönen tecrübeli hoca, Karadeniz devindeki en kötü sezon başlangıcını yaptı. Bordo mavililer, 72 yaşındaki çalıştırıcı ile çıktığı ilk 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 2 defa mağlup oldu. Bu periyotta 10 puan topladı.
Bu performans, Şenol Güneş'in Trabzonspor'da daha önceki dönemlerinde ulaştığı seviyenin oldukça gerisinde kaldı.
SERİ SONA ERDİ
Karadeniz devi, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmıyordu. Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Fırtına, F.Bahçe'ye kaybederek seriyi sürdüremedi.
ŞENOL GÜNEŞ'LE 8 HAFTALAR
1-1988-89 sezonunun 5. haftasında takımın başına gelen Şenol Güneş, ilk 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik almış ve 2 mağlubiyet yaşamıştı. Söz konusu dönemde 14 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.
2-1993-94 sezonunda yine 5. haftada takımın başına geçen Şenol Güneş, 4 galibiyet, 2 beraberlik almış, 2 kez kaybetmişti. 14 puan toplamış ve bordo mavilileri üst sıralara doğru tırmanışa geçirmişti.
3-2004-05 sezonu 15. haftasında bir kez daha işbaşı yapan Şenol Güneş, ilk 8 maçta 6 galibiyet almış ve 2 kez kez yenilmişti. Bu kez 18 puan toplamış, oldukça başarılı bir döneme imzasını atmayı başarmıştı.
4-2009-10 sezonunda ise yine 15. haftada göreve gelen Şenol Güneş, ilk 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik almış ve kez sadece 1 mağlubiyetle 16 puan toplamıştı. Yine oldukça başarılı olmuştu.
5-Bu sezon ligin 3. haftasında göreve gelen Şenol Güneş, 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo mavili hoca bu dönem 10 puan toplayarak önceki sezonların gerisinde kaldı.
KONGRE TARİHİ BELLİ
Kulüpte, Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu. Trabzonspor, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaz ise aynı gündemle 30 Kasım 2024- 1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacağını duyurdu
MORALLER İYİCE BOZULDU
Süper Lig'de 11'inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da hem moraller bozuk hem de karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı yenilgi sonrası sahasında galip gelerek moral bulmak isteyen bordo-mavililer iki maç üst üste kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.