Şenol Güneş'in kulağı Bakü'de

Şenol Güneş, Azerbaycan Futbol Federasyonundan cevap bekliyor.



Tecrübeli çalıştırıcı, Azerbaycan milli takımına göre kendilerine gelen teklifleri bir aylık askıya aldı. Eğer ay sonuna kadar görüşmelerde ilerleme olmazsa diğer teklifleri değerlendirecek.



Azerbaycan'dan sportinfo.az sitesinin haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresinden birinin Elçin Cafarov'a açıklamasında tüm dikkatleri Azerbaycan milli takımı üzerinde olduğunu vurgu yapmıştı.



Şenol Güneş'in yakınından biri, "Azerbaycan milli takımı teknik direktörlüğüne esas adaylardan biri Şenol Güneş'in çevresine söylemiş ki, Azerbaycanda çalışmayı çok istiyor. Şimdi İstanbul'da dinleniyor. Can Azerbaycan'dan Bakü'ye davet haberini bekliyor. Son günlerde Azerbaycan milli takımının son maçlarını da izlemiş, notlar bile almış. Azerbaycan milli takımında yetenekli oyuncuların olduğunu söylemiş. Son dönemlerde Avrupa kupalarında başarılı çıkışı ile Karabağ takımında özellikle genç yerli oyuncuların olmasına vurgu yaptı." ifadelerini kullandı.





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