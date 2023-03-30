Şenol Güneş'in Kadıköy'de ŞOK BASKIN planı

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dev maçı kafasında oynayıp taktikler üstünde duruyor.



Tecrübeli hoca, merkez orta alan ve kanatlarda görev yapan oyuncular ile ayrı ilgileniyor. Denenen kadroda Salih, Hadziahmetoviç arkada, Gedson bu ikilinin önünde serbest adam olarak görev yapıyor. Güneş, Portekizli'nin yerinde Maxim'i de B planı olarak tutuyor.



Kadıköy'de Ghezzal sağ, Cenk sol açıkta görev yapacak iki isim. Taktik gereği merkezde oynayan isimler, topsuz olunda baskı yapıp rakibi bozacak. Top rakipte iken kanatlar, topun olduğu yere doğru alan savunmasına geçecekler.



Rakibin atağında ise Aboubakar dahil bütün ekip girişe yardıma gelecek. Atağa çıkacak olan Onur ile Masuaku'nun yerine stoperlere orta alandan destek gelecek.



Tam saha pres



Bu maç öncesi öne çıkan en belirgin özellik yardımlaşma. Toplu ve topsuz oyundan hiç kopmayan motivasyon.... Diğer farklılık ise şu; Kartal, evinde oynuyor gibi maça şok baskın ile start verecek. Rakibin golcüsü Valencia ise Colley'in kontrolü altında olacak. Karşı savunmayı şaşırtmak adına Aboubakar ile Cenk hareketli olup yer değiştirecek.



