Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana, Ante Rebic, Alex Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gözler sağ stoper transferine çevrildi. EN KISA SÜREDE İSTİYOR
Teknik Direktör Şenol Güneş'in sağ stoper takviyesinin en kısa sürede yapılmasını istediği belirlendi.
Romain Saiss'in takımdan ayrılması, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle savunmada sayısal olarak eksildiklerini aktaran Güneş bekleyişini sürdürüyor. Amartey'den memnun olan deneyimli hoca transfer sezonu kapanmadan başarılı bir sağ stoper daha istiyor.
GÜVENCE VERİLDİ
Yönetimin sağ stoper transferi konusunda Şenol Güneş'e güvence verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların yoğun şekilde çalıştıkları ve en kısa sürede transferi bitirmeyi hedefledikleri kaydedildi.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in sağ stoper takviyesinin en kısa sürede yapılmasını istediği belirlendi.
Romain Saiss'in takımdan ayrılması, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle savunmada sayısal olarak eksildiklerini aktaran Güneş bekleyişini sürdürüyor. Amartey'den memnun olan deneyimli hoca transfer sezonu kapanmadan başarılı bir sağ stoper daha istiyor.
GÜVENCE VERİLDİ
Yönetimin sağ stoper transferi konusunda Şenol Güneş'e güvence verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların yoğun şekilde çalıştıkları ve en kısa sürede transferi bitirmeyi hedefledikleri kaydedildi.