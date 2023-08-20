Şenol Güneş'in isteği: Stoper

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sağ stopere en kısa zamanda takviye istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'in isteği: Stoper
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2023 10:11
Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana, Ante Rebic, Alex Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gözler sağ stoper transferine çevrildi. EN KISA SÜREDE İSTİYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş'in sağ stoper takviyesinin en kısa sürede yapılmasını istediği belirlendi.

Romain Saiss'in takımdan ayrılması, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle savunmada sayısal olarak eksildiklerini aktaran Güneş bekleyişini sürdürüyor. Amartey'den memnun olan deneyimli hoca transfer sezonu kapanmadan başarılı bir sağ stoper daha istiyor.

GÜVENCE VERİLDİ

Yönetimin sağ stoper transferi konusunda Şenol Güneş'e güvence verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların yoğun şekilde çalıştıkları ve en kısa sürede transferi bitirmeyi hedefledikleri kaydedildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery