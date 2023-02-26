Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunurken, kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Fatih Karagümrük ve Sivasspor'la oynadıkları son 2 maçta 5 puan kaybettiklerinin altını çizen Güneş, "Çok uzun bir aradan sonra resmi maça çıkacağız. İçinde bulunduğumuz acı günlerde futbola odaklanmak kolay değildi ama işimize devam etmek zorundayız. Son iki maçta yaşanan kayıplar hesaplarımızı bozdu. Bizim için bundan sonra her maç final. Yarıştan kopmamak için tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız" diye konuştu.



İKİ KEZ ERTELENDİ



İlk olarak 13 Kasım'da Taksim'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, deprem felaketi nedeniyle ikinci kez tehir edilmişti.



YENİ TRANSFERLER OLMAYACAK



Statü gereği 13 Kasım tarihi itibariyle tescilli olan futbolcular maçta forma giyebilecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley, Onur Bulut ve Maxim karşılaşmada görev yapamayacak. Antalyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı kaleci Helton, Emrecan, Mampassi, Erdal, Szabo, Doğukan ve Bertuğ da kadroda yer alamayacak.





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