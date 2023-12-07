Azerbaycan Milli Takımının teknik direktörlüğü görevi için adaylardan biri olarak gösterilen Şenol Güneş sessizliğine son verdi.



Sportinfo.az sitesinin haberine göre Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarov'a konuşan Şenol Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi." dedi.



Tecrübeli teknik adam, "Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.



ŞENOL GÜNEŞ'İN KARİYERİ



Kariyerinde 2 kez Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Şenol Güneş Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.



Şenol Güneş, Türk Milli Takımı için 82 maçta teknik direktörlük yaptı ve bu maçlarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.



71 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak Beşiktaş'ta görev aldı ve 6 Ekim 2023'te bu görevinden istifa etti.





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