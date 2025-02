Şenol Güneş: 'Adalet sarsıldı!'

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Sürekli iyi oynamak istiyoruz ama oyuna öyle başlayamadık. Rakip oyunu kontrol etti. Kötü başladık ama iyi bitirdik. Son bölümlerde çok daha dikkatliydik. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar bulduk ama rakip topu iyi kullandı ilk yarıda, sahayı iyi parsellediler. Oyuncularımın emekleri için teşekkür ediyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz." dedi.



Zubkov'u merkeze alarak başladıklarını ancak karşılamada sorun yaşadıklarını belirterek teknik adam, "Zubi'yi ortaya aldım en başta ama karşılamada sıkıntı çektik. Tekrar eski düzenimize dönmek zorunda kaldık. Zubkov çok önemli bir oyuncu, bize çok şey katacaklar. Tony ve Visca çok önemli, tecrübeli oyuncular. Dany Sikan çok önemli oyuncu, hücumda opsiyonlarımız çoğaldı. Sürekli geride kalan bir takım olarak bir sabırsızlık var." ifadelerini kullandı.



72 yaşındaki çalıştırıcı son olarak kadroya katmak istedikleri oyuncularla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek,"Almak istediğimiz genç ve bize katkı sağlayacak oyuncular vardı, sıkıntı oldu. Hücumda bir beklentimiz yok, ortada bir beklentimiz vardı. Yeni bir takımız zaten, alacağımız oyuncunun bize katkı sağlaması lazım, o da çok pahalı. Defansta da bize alternatif olacak bir isim olabilirdi. Savic ve Arseniy yeni bir araya geldiler. Oraya alabileceğimiz oyuncu çok maliyetli olur, biz bunu alamayız. Savunma zaten tamamen yeni. Gidenler de olabilir, transfer bir neticedir. Bakacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



BASIN TOPLANTISI



Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı; o anlayışla sahaya çıktık. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk ama kötü başlayıp, iyi bitirdik. Gol yemeden bitirdik. 2 cezalı oyuncumuz vardı; 3 yeni oyuncumuz sahada buluştular. Bölüm bölüm olsa da Mustafa daha uzun oynadı ihtiyaca binaen. Zor bir maçtı. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. İki senedir Arda hocanın çok başarılı bir şekilde hazırladığı uyumu, takım oyununu iyi oynaması, iyi olan başarılı bir takım. Lig için en başarılı takımlardan bir tanesi. Yani kendi gücünü iyi kullanarak iyi bir seviyeye geldi. Bizim için çok zor bir maçtı. Özellikle ilk yarıda rakip sahanın her tarafını kullandı. Dönerek oynuyordu ve top kaybı az yaptı. Biz de tam tersine hücum etmek, hücumla savunma arasında git gelle çok dağınık oynadık. Rakibin oynamasına kolaylık tanıdık" dedi.



'RAKİBİN GÖBEKTEN SIZMASINI ENGELLEYEMEDİK'



Rakibin özellikle göbekten sızmasını engelleyemediklerini aktaran Güneş, "Rakibin özellikle göbekten sızmasını da engelleyemedik. Uğurcan'ın penaltıda başarılı olması önemliydi. Diğer pozisyonda da yine Tayfur'un karşı karşıya bir pozisyonu vardı. Ama ikinci yarı rakibe göre oynadığımız oyun daha kontrollüydü. İkinci bölgede karşılayıp hücum etmeye çalıştık, daha az rakip geldi, uzaktan şut atma durumuna düştü. Özellikle golden sonra da 2'nci bölge hatta 3'üncü bölgedeki baskılarımız başarılı olunca daha fazla çıkabildik. Ama sonuç olarak oyuncularımız her şeyi rağmen korkmadan, gayretli olarak 3 puanı almış oldular. Taraftara teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'HAKEMLERİ YORMASINLAR BU KADAR'



Karşılaşmanın hakeminin maçlarına sık verildiğine dikkat çeken Güneş, "3 puan iyi ama yeterli mi, değil tabi. Bugün için kötü başlayıp, iyi bitirmek sevindirici. Sarı kartlarımız vardı; onlardan cezalı oyuncu olmadı. Bedava sarı kart gördüğümüz daha önceki maçta nasıl olduğunu anlamadığımız sarı kartlar vardı; onlar bugün yoktu. Sadece şunu merak ediyorum: Bize bu penaltı verilirken, bize verilmezken ne düşündüğünü bilmiyorum. Bir de Mehmet Türkmen de çok yoruldu; hep bizim maçlara geliyor. 'Gelmesin' demiyorum ama hakemleri yormasınlar bu kadar" ifadelerini kullandı.



'KUYUDAYIZ HER ŞEYİ TAM GÖREMİYORUZ'



Güneş, Trabzonspor'un deplasmanda başarı gösterememesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:



"Kuyudayız her şeyi tam göremiyoruz herhalde, karanlık kuyu, oradan iple çıkmaya çalışıyoruz. Oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. En azından takım oyununda. Mesela ikinci yarıdaki bloklarında, mesafesi kapanması, rakibi karşımıza alıp çıkmamız iyi. Diğer maçlarda hücum zenginliğimiz fazlaydı bu maçta o hücum zenginliğimiz daha azdı. Mesela uzun ters yön, yön değiştirmelerimiz var. İsabetli değildi, top kayıplarımız fazlaydı. Onlarda sıkıntı yaşayınca oyun aşağıya düşüyor. Kayseri maçında da buna benzer oldu, onu da yenmemiz gerekiyordu. Bizim deplasmandaki motivasyon sıkıntısı olabilir. Çünkü Kayseri maçında çok iyi değildik ama Samsun'da, İstanbul'da kazanabilirdik. Yani kazanacağımız maçlar da oldu. Bir basiret bağlanması var. Onun net bir cevabını bulamıyoruz. Bu hafta 29 puan olduk, ne kadar kazansak 30'u bulamadık daha. Öyle olunca deplasmanda da rahat değiliz. Oynarken telaş başlıyor. Bu sıkıntılarımız var"



'MADEM YABANCI VAR; VAR, YABANCI HAKEM OLSUN'



Yabancı VAR uygulamasını değerlendiren Güneş, Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı. Güneş bu konuda şunları söyledi:



"Türk futboluyla hakemleriyle, yöneticileriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bugünkü maçta penaltı bize verilmeyen, onlara verilirken ne düşünülüyor, onu tam göremedim, penaltı mı değil mi? Akşama izleriz. Çünkü onlar da saçmaladılar. VAR da saçmaladı. Hiçbir şey doğru değil. Adalet sarsıldı, terazi çok yanlış. Aynı ağırlığı koyuyorsun adam farklı bir şey söylüyor orada. Kafayı yersin o zaman. Aklın oynuyor, pozisyonu görüyorsun ofsayt değil adam ofsayt veriyor golü iptal ediyor. Bize olması önemli değil. Veya penaltı değil penaltı veriyor. Sonra bunu VAR'da görüyorsun 'Allah Allah' diyorsun. Onu da söylemiştim. UEFA toplantısına gitmiştim Beşiktaş'tayken. VAR eğer tartışmayı durdurmak için yapılıyorsa asla olmayacaktır, bugün çok daha tehlikeli oldu. Gelen yabancılara artık diyoruz ki 'Demek ki bunu da ayarlıyorlar.' Madem yabancı VAR var, yabancı hakem olsun, hakemleri kaldırın ortadan. Hiç eğitim yok, para harcamayın. Madem hazır alıyoruz yani ürün gibi. Hakemi de dışarıdan alalım. Mademki parayı kullanacağız orada kullanalım. Bu doğru değil. Onun için yeniden dizayn edilmesi lazım futbolun. Kendi insanının üretilmesi lazım yetmediği zaman dışarıdan alman lazım"