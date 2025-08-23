22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-0
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

Şenol Can: "Tartışılır penaltıyla yenildik"

Sarıyer, Teknik Direktörü Şenol Can, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Ağustos 2025 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şenol Can: 'Tartışılır penaltıyla yenildik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'ye 2-1 mağlup olan SMS Grup Sarıyer'in teknik direktörü Şenol Can, son dakikada verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, Arca Çorum FK'yi galibiyetinden ötürü tebrik ederek şunları söyledi:

"Tartışmalı bir penaltıyla son saniye golü yedik. Gerçekten güzel bir maç oldu. Çorum FK, çok saygı duyduğumuz ve iddialı bir takım. Biz planımızı çok iyi şekilde uyguladık. İkinci yarıda oyunun bütün kontrolünü ele aldığımızda skoru 1-1'e getirdik. Futbolcularımı plana sadık kaldıkları için kutluyorum. Ancak son saniyede tartışılır bir penaltı kararıyla 2-1 mağlup olduk. Bizim için kötü biten bir maç oldu. Hakem, bütün takdir haklarını Çorum FK lehine kullandı."


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.