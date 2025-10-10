Manchester United'ın yeni transferi Senne Lammens, Premier Lig'deki ilk maçında göz doldurdu.Sunderland karşısında alınan 2-0'lık galibiyette kalesini gole kapatan genç file bekçisi, Maçın Adamı ödülünü de kazandı.Yeni takımına kısa sürede uyum sağladığını belirten Lammens,ifadelerini kullandı.Kariyerinin önemli bir bölümünü Royal Antwerp'te geçiren Lammens, orada edindiği tecrübenin kariyerine büyük katkı sağladığını vurguladı:Antwerp'te 2006/07 sezonunda kiralık oynayan Fraizer Campbell isededi.Lammens, iki kulüp arasında 1998–2015 yılları arasında yürütülen iş birliğinden haberdar olduğunu da söyledi:Belçikalı kaleci, Antwerp şehrine de övgüler yağdırdı:Campbell isededi.Lammens, takım arkadaşı Tom Heaton'la da Belçika'daki deneyimleri hakkında konuştuğunu anlattı:Genç kaleci, Manchester United'ın modern antrenman merkezi Carrington için de övgü dolu sözler sarf etti:Eski oyuncu Campbell dadedi.İlk maçında hem taraftarın hem takımın güvenini kazanan Senne Lammens, performansıyla "Kırmızı Şeytanlar"ın geleceği için şimdiden umut verdi.