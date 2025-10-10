Senne Lammens'ten transfer itirafı!

Manchester United'ın yeni transferi Senne Lammens, Premier Lig'deki ilk maçında göz doldurdu.
Sunderland karşısında alınan 2-0'lık galibiyette kalesini gole kapatan genç file bekçisi, Maçın Adamı ödülünü de kazandı.
Yeni takımına kısa sürede uyum sağladığını belirten Lammens, "Her şey daha büyük ama herkes beni sıcak karşıladı. Manchester'da yeni bir hayat kuruyorum, şu ana kadar her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.
"ANTWERP'TE BÜYÜDÜM"
Kariyerinin önemli bir bölümünü Royal Antwerp'te geçiren Lammens, orada edindiği tecrübenin kariyerine büyük katkı sağladığını vurguladı:
"Orada gerçekten büyüdüm. Şansımı yakaladım ve değerlendirdim, her şey hızlı gelişti."
Antwerp'te 2006/07 sezonunda kiralık oynayan Fraizer Campbell ise "O zamanlar 18 yaşındaydım, profesyonel futbolun baskılarını ilk kez orada hissettim. Taraftarlar inanılmaz tutkuluydu" dedi.
ANTWERP–UNITED BAĞI DEVAM EDİYOR
Lammens, iki kulüp arasında 1998–2015 yılları arasında yürütülen iş birliğinden haberdar olduğunu da söyledi:
"Antwerp'te bazı kişiler bana bu ilişkiden bahsetti. Manchester United'dan genç oyuncular oraya gider, tecrübe kazanırdı. Bu transferle birlikte o bağın hâlâ hissedilmesi güzel."
"YAŞANACAK EN GÜZEL ŞEHİR"
Belçikalı kaleci, Antwerp şehrine de övgüler yağdırdı:
"Antwerp yaşanacak en güzel şehir. Çok kültürlü bir yer ve İngilizce konuşan insan sayısı da fazla."
Campbell ise "Gençken şehrin güzelliklerini tam göremedim, ama tekrar gitmek isterim" dedi.
HEATON'LA BELÇİKA SOHBETİ
Lammens, takım arkadaşı Tom Heaton'la da Belçika'daki deneyimleri hakkında konuştuğunu anlattı:
"O da ilk kez İngiltere dışında oynamıştı. Zor bir dönemdi ama büyümesini sağladı. Futbolda işler kötü gidebilir ama çalışmaya devam edersen düzelir. Bu da ona çok şey kazandırmış."
CARRINGTON TESİSLERİNE HAYRAN
Genç kaleci, Manchester United'ın modern antrenman merkezi Carrington için de övgü dolu sözler sarf etti:
"Başarılı olmak için burada her şeye sahibiz."
Eski oyuncu Campbell da "Benim zamanımdan çok farklı, üst düzey tesisler olmuş. Böyle büyük bir kulübe yakışır" dedi.
İlk maçında hem taraftarın hem takımın güvenini kazanan Senne Lammens, performansıyla "Kırmızı Şeytanlar"ın geleceği için şimdiden umut verdi.
