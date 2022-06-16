Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim süreci geride kaldı ve tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi başkanlığa layık görüldü. Türk futbolunun en üst düzeyde yöneticisi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, seçimin ardından Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Şenes Erzik, Servet Yardımcı'nın kendisini şaşırttığını dile getirdi.



SEÇİMDE NEDEN OY KULLANAMADI?



TFF'nin Ankara'daki seçimine katılamayan Şenes Erzik öncelikle üzüntülüğü olduğunu dile getirdi. Erzik, "Sağlık problemlerim sebebiyle seçime katılamadım. Seçimin hayırlı olmasını dilerim" dedi.



NİHAT ÖZDEMİR'İN İBRASI



Nihat Özdemir ve yönetiminin mali ve idari yönden ibra edilmesini değerlendiren Erzik, "Genel Kurul'a gidemediğim için tüm detaylara hakim değilim. İbra önemli bir meseledir. İbra olan bir TFF yönetimi için de bir şey söylemek mümkün değil. Doğrusu yapılmış. İbra olması güzel bir durum. Bence iyi de olmuş" açıklamasında bulundu.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ, TÜRK FUTBOLU İÇİN DOĞRU İSİM Mİ?



Şenes Erzik, TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Türk futboluna katkı verip veremeyeceği sorusuna, "Herkes Mehmet Büyükekşi'yi düşündüğüne göre demek ki doğru bir karar vermiş Türk futbolu. Ben kendisini tanımıyordum. Ancak; şu anda kendisiyle ilgili görüşlerim müsbet. Zaten seçimde rakibi de yoktu" dedi.



"SERVET YARDIMCI'NIN SEÇİME GİRMEMESİ BENİM İÇİN SÜRPRİZ"



Türk futbolunun uluslararası alanda temsili adına Servet Yardımcı'ya büyük destek veren Şenes Erzik, "Servet Yardımcı'nın seçime girmemesi benim için sürpriz. Kendisiyle bir kez konuştum. Neden girmediğini bilemedim. Kendisinin UEFA'daki pozisyonu da dört dörtlük bir mevkiydi. Bildiğiniz üzere bir UEFA ve FIFA'daki görevlerimiz için ömrümüzü verdik. Tabii ki başka bir yöneticinin oralarda olması zamana bağlı bir iş. Benden önce ve benden sonra da o mevkide olan ve o rekoru kırabilen başka kimse yok" diye konuştu.



"YAYINCI KURULUŞ MESELESİ, ACİLEN ÇÖZÜLMELİ"



Yayıncı kuruluş meselesinin acilen çözülmesi gerektiğini belirten duayen futbol adamı, "Benim dönemimde havuzu kurmuştuk. 55 milyon dolar, 3 senelik anlaşma yaptık. Bizden sonra gelenler devam ettirdiler. Sonrasında bir bilinmezlik var. Bu durum üzücü. TFF Başkanı Büyükekşi'nin bu çözmesi gerek. Başka türlüsü olmaz" açıklamasında bulundu.



"LİYAKAT HER ZAMAN ESASTIR"



Öte yandan Erzik konuşmasının final bölümünde Türk futbol ailesine bir de mesaj verdi. Erzik, "Kullanmayı en çok sevdiğim cümlelerimden biridir. Liyakat her zaman esastır. Geriye değil, geleceğe bakmak gerek" diyerek sözlerini tamamladı.





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